Величкин: получилось, что скрытый финал КХЛ прошёл в Восточной конференции

Член правления КХЛ, вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о впечатлениях от прошедшего сезона.

«Накал борьбы по ходу чемпионата был приличным. По итогам «регулярки» в Восточной конференции между первым и восьмым местом оказалось всего несколько баллов. Буквально до последнего игрового дня несколько команд могли шагнуть как на первую строчку, так и на девятую. На Западе больше выделялись два клуба, и почему-то многие журналисты посчитали, что Западная конференция гораздо сильнее. Что якобы на Западе случился скрытый финал чемпионата КХЛ. А получилось-то, что скрытый финал прошёл на Востоке!

Естественно, чем ровнее команды, тем интереснее чемпионат, тем он более непредсказуемый, а значит, больше нравится болельщикам. Будем надеяться, что в следующем году ситуация на Востоке сохранится, а на Западе клубы подтянутся друг к другу», — приводятся слова Величкина на официальном сайте КХЛ.