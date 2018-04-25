Защитник России U18 Мисюль: у США сильная команда, но победить их вполне реально

Защитник юниорской сборной России по хоккею Даниил Мисюль рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею Россия — США. Встреча пройдёт завтра, 26 апреля. Начало запланировано на 17:30 по московскому времени.



«Сегодня на тренировке сначала побросали, потом поработали над большинством и меньшинством. Почему в обороне такие дыры? Не могу объяснить. Где-то не хватает концентрации, где-то – невнимательность.



У США сильная команда, но победить их вполне реально. Мы неоднократно встречались с ними, часто уступали. Особенно обидно последнее поражение на турнире Пяти наций, когда американцы на последних минутах заколотили несколько шайб. С ними надо воевать на их территории, не прижиматься к своим воротам», — приводит слова защитника официальный сайт Федерации хоккея России.

Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале домашнего ЮЧМ