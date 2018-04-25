Трое молодых хоккеистов приняли квалификационные предложения «Автомобилиста»

Екатеринбургский «Автомобилист» сделал квалификационные предложения троим хоккеистам, игравшими в прошлом сезоне в клубе МХЛ «Авто», — Юрию Муравьёву, Антону Кошелеву и Александру Лебединцу. Игроки приняли предложения, сообщается на официальном сайте клуба.

Нападающий Антон Кошелев в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром «Авто», набрав 49 (22+27) очков в 55 играх при показателе полезности «+15». Форвард Юрий Муравьёв, второй бомбардир «Авто», набрал 46 (19+27) очков в 58 встречах при показателе полезности «+11». Защитник Александр Лебединец три года отыграл в «Авто», провёл в МХЛ 134 матча, набрав 17 (0+17) очков при показателе полезности «+11».