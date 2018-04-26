В НХЛ определены номинанты на «Джейк Адамс Эворд»

Национальная хоккейная лига определила номинантов на звание лучшего тренера сезона, информирует официальный сайт лиги.

На приз «Джейк Адамс Эворд» претендуют Джаред Беднар («Колорадо Эвеланш»), Жерар Галлан («Вегас Голден Найтс») и Брюс Кэссиди («Бостон Брюинз»).

«Лавины» впервые с сезона-2013/14 в плей-офф, где в первом раунде в шести матчах проиграли «Нэшвилл Предаторз». «Рыцари» в дебютный год сразу же пробились в полуфинал Западной конференции и продолжают борьбу за Кубок Стэнли. «Мишки» заняли четвёртое место по итогам регулярного чемпионата.