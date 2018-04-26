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В НХЛ определены номинанты на «Джейк Адамс Эворд»

В НХЛ определены номинанты на «Джейк Адамс Эворд»
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига определила номинантов на звание лучшего тренера сезона, информирует официальный сайт лиги.

На приз «Джейк Адамс Эворд» претендуют Джаред Беднар («Колорадо Эвеланш»), Жерар Галлан («Вегас Голден Найтс») и Брюс Кэссиди («Бостон Брюинз»).

«Лавины» впервые с сезона-2013/14 в плей-офф, где в первом раунде в шести матчах проиграли «Нэшвилл Предаторз». «Рыцари» в дебютный год сразу же пробились в полуфинал Западной конференции и продолжают борьбу за Кубок Стэнли. «Мишки» заняли четвёртое место по итогам регулярного чемпионата.

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