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«Бостон» одержал победу над «Торонто» в седьмом матче серии

«Бостон» одержал победу над «Торонто» в седьмом матче серии
Хоккей / НХЛ

В седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и победил — 7:4 (3:2, 0:2, 4:0). Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Бостона», «Торонто» выбывает из розыгрыша Кубка Стэнли.

Победную шайбу в матче забросил форвард «Брюинз» Джейк Дебраск, оформивший дубль. По три очка на свой счёт в составе победителей записали Патрис Бержерон (1+2) и Давид Крейчи (0+3). Дубль на счёту нападающего «Мэйпл Лифс» Патрика Марло.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 19 минут 52 секунды и окончил матч с показателем «-2».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
26 апреля 2018, четверг. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
7 : 4
3:2, 0:2, 4:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Марло (Гардинер, Нюландер) – 02:05 (5x4), 1:1 – Дебраск (Пастрняк, Крейчи) – 04:47 (5x4), 1:2 – Марло (Марнер) – 06:12 (5x5), 2:2 – Хайнен (Крейчи, Нэш) – 09:10 (5x5), 3:2 – Бержерон (Миллер, Бэйкс) – 19:23 (5x5), 3:3 – Дермотт (Полак, Нюландер) – 22:07 (5x5), 3:4 – Капанен – 26:05 (4x5), 4:4 – Круг (Миллер, Бержерон) – 41:10 (4x4), 5:4 – Дебраск (Крейчи) – 45:25 (4x4), 6:4 – Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 51:39 (5x5), 7:4 – Маршан (Нэш) – 59:09 (en)
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