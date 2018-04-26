«Бостон» одержал победу над «Торонто» в седьмом матче серии

В седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и победил — 7:4 (3:2, 0:2, 4:0). Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Бостона», «Торонто» выбывает из розыгрыша Кубка Стэнли.

Победную шайбу в матче забросил форвард «Брюинз» Джейк Дебраск, оформивший дубль. По три очка на свой счёт в составе победителей записали Патрис Бержерон (1+2) и Давид Крейчи (0+3). Дубль на счёту нападающего «Мэйпл Лифс» Патрика Марло.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 19 минут 52 секунды и окончил матч с показателем «-2».