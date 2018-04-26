Попихин: в раздевалке «СКА-Нева» была пицца, некоторые ребята перекусили

Главный тренер «СКА-Нева» Евгений Попихин прокомментировал победу своей команды над «Динамо» (Санкт-Петербург) в пятой игре финальной серии Кубка Петрова (4:3 ОТ). Отметим, что встреча продолжалась 163 минуты 36 секунд — это новый рекорд России по продолжительности хоккейного матча.

«Обе команды показали характер, такое долгое время в первый раз в высшей лиге вообще. Если смотреть и по движению, и по игре – было всё отлично. Я считаю, что этот матч — украшение финала.

То, что я говорил в перерывах ребятам, это сугубо личное и останется в команде.

Нет, игроки не успели проголодаться за время матча. У нас была пицца, некоторые ребята по кусочку перекусили, чтобы голод утолить. Нормально всё сработало», — цитирует Попихина пресс-служба клуба.