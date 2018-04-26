Тамбиев: боялся, что игроки «Динамо» заснут во время матча со «СКА-Нева»

Главный тренер питерского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды от «СКА-Нева» в пятой игре финальной серии Кубка Петрова (3:4 ОТ). Отметим, что встреча продолжалась 163 минуты 36 секунд — это новый рекорд России по продолжительности хоккейного матча.

«СКА-Нева» с победой, критиковать, камень в чей-то огород бросать рука не поднимается. Две хорошие команды играют. Готовимся к следующему матчу, серия продолжается.

Боялся, что игроки заснут во время матча. Хорошо, что доиграли до конца.

Мне жалко своих ребят, я думаю, что коллеге тоже, длинная игра получилась, жалко мальчишек, но что сделаешь. Есть победитель, есть проигравший, есть регламент. Играем согласно регламенту.

У нас не было пиццы, быть может, поэтому и проиграли», — цитирует Тамбиева пресс-служба клуба «СКА-Нева».