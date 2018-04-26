Стал известен календарь игр второго раунда плей-офф Кубка Стэнли

Завтра, 27 апреля, в Национальной хоккейной лиге стартует второй раунд Кубка Стэнли.

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» (28 апреля, 1 мая, 3, 5, 7, 9, 11);

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» (27 апреля, 29, 2 мая, 4, 6, 8, 10).

Западная конференция:

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» (27 апреля, 29, 1 мая, 3, 5, 7, 9);

«Нэшвилл Предаторз» — «Виннипег Джетс» (28 апреля, 30, 2 мая, 4, 6, 8, 11).

Курсивом выделены даты, которые могут потребоваться, если одной из команд не удастся завершить серию со счётом 4-0.

Календарь игр второго раунда плей-офф Кубка Стэнли со временем матча можно посмотреть на «Чемпионате».