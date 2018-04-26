Матч «Динамо» – «СКА-Нева» стал 5-м по продолжительности в истории хоккея

Пятый матч финала плей-офф ВХЛ между питерским «Динамо» и «СКА-Нева» (3:4 6ОТ) стал самым продолжительным в отечественной истории хоккея.

Команды сыграли шесть овертаймов и провели на льду 163 минуты и 36 секунд. В мировом хоккее это пятый результат.

Рекорд в прошлом году установили «Сторхамар» и «Спарта» (2:1) в чемпионате Норвегии – 217 минут 14 секунд.

Самые продолжительные матчи в мировом хоккее:

1. 2017 год. Норвегия: «Сторхамар» — «Спарта» — 217 минут и 14 секунд

2. 24 марта 1936 года, НХЛ: «Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Марунз» — 176 минут и 30 секунд

3. 7 марта 2015 года, Беларусь: «Гомель – «Юность» — 165 минут и 11 секунд

4. 2 апреля 1933 года, НХЛ: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз» — 164 минуты и 46 секунд

5. 25 апреля 2018 года, ВХЛ: «Динамо» Спб – «СКА-Нева» — 163 минуты и 36 секунд