ФХР вызвала Никиту Зайцева в сборную России

Штаб сборной России вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Никиту Зайцева, сообщила Федерация хоккея России.

«Торонто» сегодня завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф (4:7). Счёт серии — 3-4.

В нынешнем плей-офф 26-летний хоккеист сделал 2 результативные передачи в 7 матчах при показателе полезности «-3». За карьеру в Кубке Стэнли на счету Зайцева 2 (0+2) очка в 11 играх при полезности «-7».