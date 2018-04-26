Защитник «СКА-Нева» Егор Рыков сыграл больше 60 минут в матче с «Динамо» СПб

Пятый матч финала плей-офф ВХЛ между питерским «Динамо» и «СКА-Нева» (3:4 6ОТ) стал самым продолжительным в отечественной истории хоккея. Команды сыграли шесть овертаймов и провели на льду 163 минуты и 36 секунд. В мировом хоккее это пятый результат.
21-летний защитник «СКА-Нева» Егор Рыков провёл на льду 61 минуту 19 секунд. За это время он отметился результативной передачей. За день до игры ВХЛ хоккеист принимал участие в матче финала Кубка Харламова в составе «СКА-1946».
Среди игроков санкт-петербургского «Динамо» больше всего времени на льду провёл защитник Дмитрий Молодцов — 55 минут 23 секунды.
Матч «Динамо» – «СКА-Нева» стал 5-м по продолжительности в истории хоккея