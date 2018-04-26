«Амур» не ведёт переговоров с другими командами КХЛ по поводу братьев Ушениных

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко заявил, что клуб не ведёт переговоров об уходе из команды братьев Вячеслава и Владислава Ушениных. Ранее некоторые СМИ сообщали, что хоккеисты могут продолжить карьеру в «Автомобилисте».

«Никаких переговоров по поводу братьев Ушениных не ведём и рассчитываем на них в следующем сезоне», — цитирует функционера пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Владислав забросил 16 шайб и сделал 13 результативных передач в 52 матчах регулярного сезона, в плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 5 матчах. Вячеслав набрал 29 (9+20) баллов в 51 игре «регулярки», в Кубке Гагарина в его активе 3 (1+2) очка в 5 матчах.