Стали известны три главные звезды последнего дня первого раунда плей-офф НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд.

Лучшим игроком дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск, оформивший дубль в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4, 4-3 в серии). Вторая шайба канадского форварда стала победной.

Второй звездой признан чешский форвард «Бостона» Давид Крейчи, ставший автором ассистентского хет-трика.

Замкнул тройку-лучших ещё один нападающий «Брюинз» Патрис Бержерон, забивший гол и сделавший две результативные передачи.