Маршан — о седьмом матче: это был один из самых невероятных поединков в карьере

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4, 4-3 в серии) в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли. Канадский форвард стал автором последней шайбы в этом противостоянии.

«Это был один из самых невероятных поединков в моей карьере. Инициатива переходила из рук в руки, болельщиков переполняли эмоции. Было очень интересно. Они несколько раз вели в счёте, но всё равно мы были уверены, что у нас есть характер, что мы сможем отыграться», — цитирует Маршана официальный сайт НХЛ.