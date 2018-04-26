Филиппенко: переход Бывальцева в новый клуб позволит ему закрепиться в сборной

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко сообщил, что клуб, скорее всего, не сможет удержать в своих рядах нападающего Алексея Бывальцева.

«Алексей провёл отличный сезон, вошёл в число 10 лучших бомбардиров лиги, вызывался в олимпийскую сборную России, а сейчас находится на сборах с главной командой страны. Естественно, что интерес к Бывальцеву со стороны топовых клубов КХЛ очень высок. Несмотря на то что он после 30 апреля будет считаться ограниченно свободным агентом, шансов сохранить его у нас практически нет. Как говорится, есть наши желания, а есть возможности. Поэтому сейчас ведём конкретные переговоры о его переходе в один из клубов – лидеров нашего чемпионата, что, в свою очередь, позволит Алексею закрепиться в сборной России. Наша задача – сделать так, чтобы этот переход получился максимально выгодным для «Амура». К слову, интерес у других команд вызывает и партнёр Алексея – Олег Ли. Его обмен тоже возможен», — цитирует функционера пресс-служба клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Бывальцев продолжит свою карьеру в СКА. В минувшем сезоне 24-летний Бывальцев стал лучшим бомбардиром «Амура», набрав 43 (19+24) очка в 56 матчах регулярного сезона. В 5 матчах Кубка Гагарина Бывальцев не отметился результативными баллами.