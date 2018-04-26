Дебраск: не видел попадание шайбы в ворота, просто услышал, как взорвался зал

Нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск прокомментировал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4, 4-3 в серии) в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли. Канадский форвард стал автором победной шайбы в этом противостоянии.

«Меня не так часто выпускают на игру в формате «четыре на четыре». Я решил, что надо идти на ворота. Думаю, что мне удалось застать их защитника врасплох за счёт скорости. Потом я решил переиграть его, и хотел бросить верхом. Я не видел, как шайба попала в ворота, просто услышал, как взорвался зал. Потрясающе! Счёт стал 5:4», — цитирует Дебраска официальный сайт НХЛ.

Видео гола Дебраска также можно посмотреть на официальном сайте лиги.