Гардинер — о своём провале: всё, что я делал, оборачивалось голами в наши ворота

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Гардинер не сумел найти объяснения своей игре в решающем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:7, 3-4 в серии). Американский защитник присутствовал на льду при пяти голах «Бостона» и заработал показатель полезности «-5».

«Я не могу это объяснить. Чувствовал себя хорошо. Но всё, что я делал, оборачивалось голами в наши ворота. Это была самая важная игра сезона, а я не показал на льду того, что должен был", — цитирует Гардинера журналист Марк Мастерс.