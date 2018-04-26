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Гардинер — о своём провале: всё, что я делал, оборачивалось голами в наши ворота

Гардинер — о своём провале: всё, что я делал, оборачивалось голами в наши ворота
Хоккей / НХЛ

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Гардинер не сумел найти объяснения своей игре в решающем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:7, 3-4 в серии). Американский защитник присутствовал на льду при пяти голах «Бостона» и заработал показатель полезности «-5».

«Я не могу это объяснить. Чувствовал себя хорошо. Но всё, что я делал, оборачивалось голами в наши ворота. Это была самая важная игра сезона, а я не показал на льду того, что должен был", — цитирует Гардинера журналист Марк Мастерс.

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