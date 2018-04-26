Нападающий «Сиракьюза» Волков делит лидерство в споре снайперов плей-офф АХЛ

Нападающий клуба АХЛ «Сиракьюз Кранч» Александр Волков забросил свою третью шайбу в нынешнем плей-офф в третьем матче серии первого раунда с «Рочестер Американз (6:3)» и стал одним из лидеров спора снайперов. Волков стал автором последнего гола своей команды в игре.

Помимо россиянина по три забитых гола у одноклубника Габриэля Дюмона, форварда «Тусон Роудраннерз» Дилана Строума и центра из «Грэнд Рэпидз Гриффинс» Бена Стрита.

«Сиракьюз» выиграл серию у «Рочестера» со счётом 3-0 и вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Колдера.

Видеообзор матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сиракьюза».

Александр Волков стал вторым российским участником второго раунда плей-офф. Вчера, 25 апреля, в эту стадию пробился «Техас Старз» Дениса Гурьянова.