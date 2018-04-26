Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский выбыл на шесть недель из-за травмы

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский выбыл на шесть недель из-за повреждения. Об этом журналистам рассказал тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов. Ранее сообщалось, что Бобровский пропустит чемпионат мира в Дании.

«Созванивались с Бобровским, Сергей сказал, что серию с «Вашингтон Кэпиталз» заканчивал с травмой, он выбыл на шесть недель. Эмиля Гарипова не вызвали, поскольку у нас не было цейтнота, а он хорошо сыграл только в конце финальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА. Но мы будем его вызывать», — цитирует Давыдова ТАСС.