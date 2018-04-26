Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен сыграет за Финляндию на ЧМ-2018

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует Iltalehti. Ранее сообщалось, что хоккеист не собирается участвовать в турнире и хочет отдохнуть.

В минувшем сезоне 21-летний форвард забросил 29 шайб и сделал 55 результативных передач в 81 матче регулярного сезона при показателе полезности «0». В 6 матчах Кубка Стэнли на его счету 4 голевые передачи. Рантанен весь сезон провёл в первом звене своей команды.

Также из звёзд финской команды на мировом первенстве выступят Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен (оба — «Каролина Харрикейнз» и Микаэль Гранлунд («Миннесота Уайлд»).