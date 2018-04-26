История личных встреч сборных России и США на Юниорском чемпионате мира

Сегодня, 26 апреля, сборная России по хоккею проведёт свой четвертьфинальный матч на Юниорском чемпионате мира—2018, встретившись с командой США. Игра начнётся в 17:30 мск. Команды 17 раз встречались между собой (10 встреч остались за Россией, 7 — за США).

Турнир Стадия Соперники Счёт ЮЧМ-1999 Групповой раунд Россия — США 2:1 ЮЧМ-2000 Групповой раунд Россия — США 5:1 ЮЧМ-2002 Финальный раунд Россия — США 1:3 ЮЧМ-2003 Матч за третье место Россия — США 6:3 ЮЧМ-2004 Финал Россия — США 3:2 ЮЧМ-2006 Групповой раунд Россия — США 4:2 ЮЧМ-2007 Групповой раунд Россия — США 5:3 ЮЧМ-2007 Финал Россия — США 6:5 ЮЧМ-2008 Полуфинал Россия — США 3:1 ЮЧМ-2009 Групповой раунд Россия — США 6:5 ЮЧМ-2009 Финал Россия — США 0:5 ЮЧМ-2011 Групповой раунд Россия — США 3:4 ЮЧМ-2013 Групповой раунд Россия — США 4:3 ЮЧМ-2013 Полуфинал Россия — США 3:4 ОТ ЮЧМ-2015 Групповой раунд Россия — США 3:1 ЮЧМ-2016 Групповой раунд Россия — США 2:8 ЮЧМ-2017 Групповой раунд Россия — США 4:5