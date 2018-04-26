История личных встреч сборных России и США на Юниорском чемпионате мира

Сегодня, 26 апреля, сборная России по хоккею проведёт свой четвертьфинальный матч на Юниорском чемпионате мира—2018, встретившись с командой США. Игра начнётся в 17:30 мск. Команды 17 раз встречались между собой (10 встреч остались за Россией, 7 — за США).
|Турнир
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|ЮЧМ-1999
|Групповой раунд
|Россия — США
|2:1
|ЮЧМ-2000
|Групповой раунд
|Россия — США
|5:1
|ЮЧМ-2002
|Финальный раунд
|Россия — США
|1:3
|ЮЧМ-2003
|Матч за третье место
|Россия — США
|6:3
|ЮЧМ-2004
|Финал
|Россия — США
|3:2
|ЮЧМ-2006
|Групповой раунд
|Россия — США
|4:2
|ЮЧМ-2007
|Групповой раунд
|Россия — США
|5:3
|ЮЧМ-2007
|Финал
|Россия — США
|6:5
|ЮЧМ-2008
|Полуфинал
|Россия — США
|3:1
|ЮЧМ-2009
|Групповой раунд
|Россия — США
|6:5
|ЮЧМ-2009
|Финал
|Россия — США
|0:5
|ЮЧМ-2011
|Групповой раунд
|Россия — США
|3:4
|ЮЧМ-2013
|Групповой раунд
|Россия — США
|4:3
|ЮЧМ-2013
|Полуфинал
|Россия — США
|3:4 ОТ
|ЮЧМ-2015
|Групповой раунд
|Россия — США
|3:1
|ЮЧМ-2016
|Групповой раунд
|Россия — США
|2:8
|ЮЧМ-2017
|Групповой раунд
|Россия — США
|4:5