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История личных встреч сборных России и США на Юниорском чемпионате мира

История личных встреч сборных России и США на Юниорском чемпионате мира
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Сегодня, 26 апреля, сборная России по хоккею проведёт свой четвертьфинальный матч на Юниорском чемпионате мира—2018, встретившись с командой США. Игра начнётся в 17:30 мск. Команды 17 раз встречались между собой (10 встреч остались за Россией, 7 — за США).

ТурнирСтадияСоперникиСчёт
ЮЧМ-1999Групповой раундРоссия — США2:1
ЮЧМ-2000Групповой раундРоссия — США5:1
ЮЧМ-2002Финальный раундРоссия — США1:3
ЮЧМ-2003Матч за третье местоРоссия — США6:3
ЮЧМ-2004ФиналРоссия — США3:2
ЮЧМ-2006Групповой раундРоссия — США4:2
ЮЧМ-2007Групповой раундРоссия — США5:3
ЮЧМ-2007ФиналРоссия — США6:5
ЮЧМ-2008ПолуфиналРоссия — США3:1
ЮЧМ-2009Групповой раундРоссия — США6:5
ЮЧМ-2009ФиналРоссия — США0:5
ЮЧМ-2011Групповой раундРоссия — США3:4
ЮЧМ-2013Групповой раундРоссия — США4:3
ЮЧМ-2013ПолуфиналРоссия — США3:4 ОТ
ЮЧМ-2015Групповой раундРоссия — США3:1
ЮЧМ-2016Групповой раундРоссия — США2:8
ЮЧМ-2017Групповой раундРоссия — США4:5
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