Зимин: «Амур» принял верное решение, доверившись специалисту из второго эшелона

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин прокомментировал возможные перестановки в КХЛ, в частности назначение Николая Борщевского на должность главного тренера «Амура».

«Я рад за молодого Воробьёва, которому, если верить слухам, доверили и СКА, и сборную России. Это очень большой аванс, но считаю, что династия Воробьёвых по совокупности своей службы в российском хоккее свой шанс заслужила. Причём Воробьёв-младший в отличие от старшего — игровик, это большой плюс.

Для меня непонятно, почему финалист Востока «Трактор» вроде бы так и не сумел сохранить своего тренера Гатиятулина. Странно, результат у клуба есть — а тренер «висит».

Из «Амура» в «Автомобилист» уходит Андрюха Мартемьянов, его я знаю как крепкого защитника оборонительного плана. В системе хабаровского хоккея Мартемьянов хорошо реализовался, но такие резкие переходы не все могут пережить безболезненно. С другой стороны, Мартемьянов вернулся в родной Екатеринбург, а дома, как известно, и стены помогают.

Я счастлив за своего ученика Николая Борщевского, он играл у меня и в сборной, и в «Спартаке». Николай — человек, который фанатично любит хоккей и во всём ценит порядок. Также он игровик, сторонник комбинационного стиля, который некоторые наши тренеры стали подзабывать. Мне кажется, «Амур» принял верное решение, дав шанс Борщевскому. Ещё и потому, что не стал крутить одну и ту же обойму главных тренеров, а доверился специалисту из второго эшелона.

На мой взгляд, Николай хороший психолог, и как раз жёсткости он должен добавить, чтобы стать именно главным тренером. Я видел, как Борщевский выходил на роль лидера — и в «Спартаке», и в сборной, и, кстати, в школе «Торонто», которую мы вместе открывали в те годы, когда я работал скаутом. Ну а чемпионский опыт в СКА, а также стаж работы в «Атланте», «Салавате» и «Локомотиве» ему только поможет», — цитирует Зимина Russia-Hockey.