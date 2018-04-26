«Предсказамус настрадал»: итоги конкурса прогнозов плей-офф КХЛ

Завершился традиционный конкурс прогнозов «Чемпионата» среди журналистов и экспертов «Предсказамус настрадал». Первое место среди его участников занял обозреватель нашего издания Максим Замятин, набравший по итогам плей-офф 70 баллов. Он стал единственным из 32 прогнозистов, кто точно указал счёт финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Помимо него ещё 14 участников «Предсказамуса» отдавали предпочтение казанской команде. Напомним, что подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали победу со счётом 4-1.
Предсказамус настрадал. Прогнозы на финал Кубка Гагарина
Прогнозы экспертов и журналистов на главную серию года.
|Эксперт
|Баллы
|Максим Замятин, обозреватель «Чемпионата»
|70
|Михаил Захаров, спортивный эксперт «Авторадио», ведущий вечернего шоу
|66
|Алексей Лебедев, начальник отдела спорта МК
|65
|Александр Фролов, редактор новостей «Чемпионата»
|61
|Роман Скворцов, комментатор КХЛ ТВ и «Матч ТВ»
|60
|Лев Лукин, корреспондент «Чемпионата»
|59
|Александр Говоров, корреспондент «Чемпионата»
|57
|Денис Казанский, комментатор КХЛ ТВ и «Матч ТВ»
|56
|Сергей Гомоляко, эксперт
|54
|Алексей Бадюков, эксперт КХЛ ТВ
|54
|Сергей Емельянов, редактор новостей «Чемпионата»
|52
|Дарья Тубольцева, корреспондент «Чемпионата»
|51
|Антон Руднев, редактор Sports.ru
|51
|Даниил Сальников, руководитель отдела «Теннис» на «Чемпионате»
|51
|Павел Лысенков, обозреватель «Советского спорта»
|50
|Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»
|47
|Мария Басс, корреспондент «Матч ТВ»
|45
|Игорь Еронко, обозреватель «Спорт-экспресса»
|42
|Александр Гуськов, эксперт КХЛ ТВ
|41
|Владислав Уткин, корреспондент «Чемпионата»
|38
|Наталья Кларк, ведущая и комментатор «Матч ТВ»
|38
|Александр Малышев, PR-директор Радио «Спорт FM»
|38
|Александр Рожков, руководитель отдела «Хоккей» на «Чемпионате»
|38
|Игорь Ларин, главный редактор Russia-Hockey.ru
|37
|Алексей Пешнин, редактор «Матч ТВ»
|37
|Семён Галькевич, корреспондент «РИА Новости»
|37
|Дарья Миронова, ведущая «Спорт FM» и КХЛ ТВ
|36
|Александр Рогулев, корреспондент «РИА Новости»
|35
|Руслан Васильев, корреспондент «Бизнес Online»
|35
|Павел Панышев, обозреватель «Чемпионата»
|33
|Елена Кузнецова, редактор новостей «Чемпионата»
|27
|Дмитрий Ерыкалов, обозреватель «Чемпионата»
|24