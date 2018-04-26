«Предсказамус настрадал»: итоги конкурса прогнозов плей-офф КХЛ

Завершился традиционный конкурс прогнозов «Чемпионата» среди журналистов и экспертов «Предсказамус настрадал». Первое место среди его участников занял обозреватель нашего издания Максим Замятин, набравший по итогам плей-офф 70 баллов. Он стал единственным из 32 прогнозистов, кто точно указал счёт финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Помимо него ещё 14 участников «Предсказамуса» отдавали предпочтение казанской команде. Напомним, что подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали победу со счётом 4-1.

Предсказамус настрадал. Прогнозы на финал Кубка Гагарина Прогнозы экспертов и журналистов на главную серию года.