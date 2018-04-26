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«Предсказамус настрадал»: итоги конкурса прогнозов плей-офф КХЛ

«Предсказамус настрадал»: итоги конкурса прогнозов плей-офф КХЛ
Хоккей

Завершился традиционный конкурс прогнозов «Чемпионата» среди журналистов и экспертов «Предсказамус настрадал». Первое место среди его участников занял обозреватель нашего издания Максим Замятин, набравший по итогам плей-офф 70 баллов. Он стал единственным из 32 прогнозистов, кто точно указал счёт финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Помимо него ещё 14 участников «Предсказамуса» отдавали предпочтение казанской команде. Напомним, что подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали победу со счётом 4-1.

Предсказамус настрадал. Прогнозы на финал Кубка Гагарина
Прогнозы экспертов и журналистов на главную серию года.
ЭкспертБаллы
Максим Замятин, обозреватель «Чемпионата»70
Михаил Захаров, спортивный эксперт «Авторадио», ведущий вечернего шоу66
Алексей Лебедев, начальник отдела спорта МК65
Александр Фролов, редактор новостей «Чемпионата»61
Роман Скворцов, комментатор КХЛ ТВ и «Матч ТВ»60
Лев Лукин, корреспондент «Чемпионата»59
Александр Говоров, корреспондент «Чемпионата»57
Денис Казанский, комментатор КХЛ ТВ и «Матч ТВ»56
Сергей Гомоляко, эксперт54
Алексей Бадюков, эксперт КХЛ ТВ54
Сергей Емельянов, редактор новостей «Чемпионата»52
Дарья Тубольцева, корреспондент «Чемпионата»51
Антон Руднев, редактор Sports.ru51
Даниил Сальников, руководитель отдела «Теннис» на «Чемпионате»51
Павел Лысенков, обозреватель «Советского спорта»50
Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»47
Мария Басс, корреспондент «Матч ТВ»45
Игорь Еронко, обозреватель «Спорт-экспресса»42
Александр Гуськов, эксперт КХЛ ТВ41
Владислав Уткин, корреспондент «Чемпионата»38
Наталья Кларк, ведущая и комментатор «Матч ТВ»38
Александр Малышев, PR-директор Радио «Спорт FM»38
Александр Рожков, руководитель отдела «Хоккей» на «Чемпионате»38
Игорь Ларин, главный редактор Russia-Hockey.ru37
Алексей Пешнин, редактор «Матч ТВ»37
Семён Галькевич, корреспондент «РИА Новости»37
Дарья Миронова, ведущая «Спорт FM» и КХЛ ТВ36
Александр Рогулев, корреспондент «РИА Новости»35
Руслан Васильев, корреспондент «Бизнес Online»35
Павел Панышев, обозреватель «Чемпионата»33
Елена Кузнецова, редактор новостей «Чемпионата»27
Дмитрий Ерыкалов, обозреватель «Чемпионата»24
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