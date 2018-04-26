3 игрока лидируют в списке бомбардиров по итогам первого раунда плей-офф НХЛ

В седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и победил — 7:4 (3:2, 0:2, 4:0). Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Бостона», «Торонто» выбывает из розыгрыша Кубка Стэнли.

Нападающий первого звена «Бостона» Давид Пастрняк набрал 2 (1+1) очка и догнал игроков «Питтсбурга» Сидни Кросби и Джейка Гюнцеля в зачёте бомбардиров. На счету форвардов «Пингвинз» по 13 (6+7) очков в 6 матчах. Чешский хоккеист имеет в своём активе 13 (5+8) баллов после 7 игр. В топ-5 также входят представитель «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с 10 (5+5) очками в 5 встречах и уже завершивший выступление в плей-офф форвард «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье, в активе которого 9 (5+4) баллов в 5 матчах.