Зарипов — о Кубке Гагарина: это наша победа, мы одна команда

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов в своём «инстаграме» поблагодарил людей, поддерживавших его в завершившемся сезоне. На минувшей неделе 37-летний нападающий в составе команды из Казани выиграл кубок Гагарина, победив в финальной серии ЦСКА (4-1). Благодаря этому результату он стал единственным игроком в истории КХЛ, выигравшим кубок пять раз.

«Хочу выразить слова благодарности всем, кто был рядом, поддерживал и верил в победу! Спасибо!!! Это наша победа. Мы одна команда», — написал Зарипов в своём аккаунте.

Посмотреть фото также можно в «инстаграме» Даниса Зарипова.