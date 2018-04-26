Зарипов — о Кубке Гагарина: это наша победа, мы одна команда

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов в своём «инстаграме» поблагодарил людей, поддерживавших его в завершившемся сезоне. На минувшей неделе 37-летний нападающий в составе команды из Казани выиграл кубок Гагарина, победив в финальной серии ЦСКА (4-1). Благодаря этому результату он стал единственным игроком в истории КХЛ, выигравшим кубок пять раз.
«Хочу выразить слова благодарности всем, кто был рядом, поддерживал и верил в победу! Спасибо!!! Это наша победа. Мы одна команда», — написал Зарипов в своём аккаунте.
Посмотреть фото также можно в «инстаграме» Даниса Зарипова.
«У кого Зарипов, тот и сильнее». Пять кубков татарина
Данис Зарипов выиграл пять кубков Гагарина за 10 лет. Фантастика!