Игроки «Ак Барса» с кубком Гагарина посетили казанскую школу и провели зарядку

Защитники «Ак Барса» Никита Лямкин и Роман Абросимов приняли участие в республиканском проекте «VIP-зарядка», информирует официальный сайт клуба.

«Основная цель проекта – формирование у подрастающего поколения ценностей здорового образа жизни и повышение мотивации к занятиям спортом, поэтому, узнав о приглашении, игроки «Ак Барса» без раздумий отправились на встречу с юными жителями Казани. Роман Абросимов и Никита Лямкин посетили школу № 174. Хоккеисты пришли к школьникам не с пустыми руками – они принесли с собой завоёванный недавно кубок Гагарина. Учащиеся овацией встретили игроков «Ак Барса», — сообщается на официальном сайте.

«Я родился и вырос в Казани. Хоккеем занимался с детства. Конечно, когда я был маленьким, мне не всегда хотелось вставать в пять утра и идти на тренировки, но с возрастом я полюбил хоккей. Прошёл все команды системы «Ак Барса» — от детских до молодёжных, а потом мне представился шанс показать себя в главной команде», — рассказал Роман Абросимов.

Многие спрашивали, за счёт чего удалось победить ЦСКА в финальной серии. «Это были трудные матчи. Мы оказались сильнее в первую очередь за счёт нашей сплочённости, за счёт того, что мы были одной командой. Мы сделали всё возможное, чтобы сегодня прийти к вам вместе с кубком Гагарина и вы смогли лично увидеть главный трофей КХЛ», — сказал Никита Лямкин.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» «Ак Барса».