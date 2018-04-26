Круг — о своём голе «Торонто»: это было здорово, произошёл перехват инициативы

Защитник «Бостон Брюинз» Тори Круг поделился впечатлениями от своего гола в седьмом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4, 4-3 в серии). Шайба защитника позволила «Бостону» сравнять счёт в матче.



«Это было здорово. Гол позволил нам перехватить инициативу. Мы не переживали по поводу того, сколько нам времени на это понадобится — мы были уверены, что забьём. В том моменте мы хорошо сыграли и продолжили действовать в таком же ключе», — цитирует хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.