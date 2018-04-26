Сеничев: бронза для «Трактора» — как золото, и в НХЛ не все кубки берут

Директор челябинского «Трактора» Иван Сеничев подвёл итоги сезона для своей команды. «Трактор» дошёл до финала Восточной конференции.



«Выводы непременно сделаем. Мы же как на беговой дорожке: остановился – сполз назад и вылетел. Мы должны всё время бежать. И чтобы оставаться при своём прежнем результате, тоже нужно бежать. Если чуть сбавил обороты – тебя выносит далеко назад. То, чего мы достигли, бронза эта – она для нас как золото. В чём-то нам повезло – элемента удачи никто не исключает, но мы к этой удаче шли последние два года, а она складывается из мелочей. Наша команда – действительно команда, начиная с игроков, врачей, массажистов, менеджеров, тренерского штаба, и заканчивая структурой клуба – это маркетинг, который собирает болельщиков, и мы в результате на втором месте по посещаемости!



Важнее выиграть или собрать трибуны? Мы в любом случае стараемся показать людям шоу, делаем элемент праздника – приди на хоккей! Не все в том же НХЛ кубки берут, но стадионы там заполнены под завязку, потому что люди, приходя к нам, должны отдыхать и получать удовольствие. Когда команда проиграет, никто не обвинит, если она бьётся, борется до последнего – все это оценят. Люди сюда идут для удовольствия, и мы стараемся им его дать. Как итог – в этом сезоне по посещаемости арены мы вторые в лиге, после СКА», — цитирует Сеничева официальный сайт клуба.

Гатиятулин — лучший, а Кравцов — суперзвезда. За что можно любить «Трактор» Челябинский клуб как никто другой в лиге заслужил кубок Гагарина.