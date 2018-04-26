Худобин: на ЧМ по футболу не пойду, летом просто приеду в Россию

Голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин рассказал, как планирует провести свой летний отпуск после окончания розыгрыша кубка Стэнли.



«Планы на лето простые — приеду домой. Мне очень нравится в Красноярске. Ещё у меня спрашивают, буду ли я ходить на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России. Честно скажу, я равнодушен к этой игре. Лучше отдохнуть дома, перезарядиться, потренироваться хорошо — и снова в бой. Никаких полётов не нужно. Хватит, налетался уже в этом сезоне.



Но главное подчеркну — отпускные планы зависят от того, как „Бостон“ будет выступать в плей-офф. А я хочу, чтобы мы прошли далеко. Играли бы в хоккей даже летом», — цитирует Худобина официальный сайт лиги.