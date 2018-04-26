Опубликован состав юниорской сборной России на четвертьфинальный матч домашнего чемпионата мира с командой США. Встреча начнётся в 17:30 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
Напомним, ранее уже завершились два четвертьфинальных матча. Швеция разгромила Словакию со счётом 6:1, Финляндия обыграла Беларусь — 5:2.
Вратари: Мифтахов (Исаев);
Галенюк (А) — Романов, Морозов — Дорофеев — Марченко;
Малышев (К) — Мисюль, Жабреев — Кизимов — Завгородний;
Жиляков — Замула, Спиридонов — Ротенберг — Михайлов;
Журавлёв — Охотюк, Исхаков — Соркин.
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Стал известен состав юниорской сборной России на четвертьфинал ЧМ с США