Стал известен состав юниорской сборной России на четвертьфинал ЧМ с США

Опубликован состав юниорской сборной России на четвертьфинальный матч домашнего чемпионата мира с командой США. Встреча начнётся в 17:30 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.



Напомним, ранее уже завершились два четвертьфинальных матча. Швеция разгромила Словакию со счётом 6:1, Финляндия обыграла Беларусь — 5:2.



Вратари: Мифтахов (Исаев);

Галенюк (А) — Романов, Морозов — Дорофеев — Марченко;

Малышев (К) — Мисюль, Жабреев — Кизимов — Завгородний;

Жиляков — Замула, Спиридонов — Ротенберг — Михайлов;

Журавлёв — Охотюк, Исхаков — Соркин.



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