Экман-Ларссон: играть за Швецию на ЧМ — честь, у нас много голодных игроков

Защитник «Аризоны Койотс» Оливер Экман-Ларссон рассказал, почему решил приехать в сборную Швеции на чемпионат мира—2018.



«Я всегда говорил, что, если у меня есть возможность надеть свитер с тремя коронами, всегда буду это делать. В нашей раздевалке множество молодых и голодных игроков, которые обладают громадным талантом. Выступать за национальную команду — большая честь, пока есть здоровье и возможность, буду здесь играть. Хочется внести как можно больший вклад в успехи команды», — цитирует хоккеиста Hockey Sverige.