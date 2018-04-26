Галлан: у «Вегаса» было девять выходных дней, но идеальное число — три

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан перед серией плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс» выразил мнение, что команды находятся в равных условиях.



«Я бы переживал, если бы „Сан-Хосе“ сыграл шесть матчей, но у них было восемь выходных, у нас девять, поэтому это не слишком принципиально. Мне нравится, когда мы всё время в игровом тонусе. Я думаю, что ситуация, при которой мы бы провели шесть матчей и потом три дня отдыхали, была бы идеальной. Но, опять-таки, „Сан-Хосе“ с нами в одной лодке, и это хорошо», — цитирует тренера официальный сайт лиги.