Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

ЮЧМ-2018: решающий гол от США россияне пропустили в численном большинстве

ЮЧМ-2018: решающий гол от США россияне пропустили в численном большинстве
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Сборная России потерпела поражение от команды США в четвертьфинале домашнего юниорского чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 1:5.

Решающим стал второй гол американцев, забитый в третьем периоде. Россияне получили численное преимущество, но позволили нападающему сборной США Джоэлю Фараби легко добраться до ворот и забросить шайбу.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» USA Hockey.

Карма припомнила Денисенко. Американцы выбили Россию с ЮЧМ
Причём решающий гол наша команда пропустила в большинстве.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент