ЮЧМ-2018: решающий гол от США россияне пропустили в численном большинстве

Сборная России потерпела поражение от команды США в четвертьфинале домашнего юниорского чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 1:5.
Решающим стал второй гол американцев, забитый в третьем периоде. Россияне получили численное преимущество, но позволили нападающему сборной США Джоэлю Фараби легко добраться до ворот и забросить шайбу.
Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» USA Hockey.
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Причём решающий гол наша команда пропустила в большинстве.