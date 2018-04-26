ЮЧМ-2018: гимн сборной США был выключен, игроки пели без музыки

Сборная США одержала победу над сборной России в четвертьфинале юниорского чемпионата мира — 2018, который проходит в Челябинске и Магнитогорске.



Окончание встречи было омрачено организационной помаркой. При включении гимнов сначала были включены одновременно гимны США и другой страны, а позже американский гимн был выключен, прервавшись для сообщения диктора. Хоккеисты сборной США не растерялись и допели гимн без музыкального сопровождения.

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