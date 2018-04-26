Новиков — о неудаче на ЮЧМ: детский тренер брошен, играем на уровне Словакии

Заслуженный тренер России Юрий Новиков подвёл итоги выступления юношеской сборной России на домашнем ЮЧМ, на котором россияне проиграли американцам на стадии четвертьфинала со счётом 1:5.



«Хотим мы или нет, но сборная зависит от тренерского таланта, а именно от чутья на тех игроков, которые могут себя проявить. Тренер должен видеть модель игры и индивидуальные способности игрока. Пример – Брагин, который победил в Баффало. Я не могу поверить в то, что мы не смогли собрать конкурентоспособную сборную. Хороший у нас год или нет – такого вообще в России быть не должно. По турниру мы шли с трудом, но это не значит, что у нас плохой детский хоккей. К нему есть вопросы, и они должны обсуждаться на высоком уровне. Конечно, пропущенный гол в неравных составах сильно подкосил нас. Это хоккей, здесь всё может быть.



Мы всё время отказываемся от лучших качеств советской школы. Их надо расшифровать, а у нас для этого специалистов нет. На протяжении последних двадцати лет мы шарахаемся. Детский тренер у нас вообще брошен. А этого не должно быть! Не должно быть такого, что бы мы на уровне сборных играли со Словакией в догонялки. Возьмите карту мира и наложите Словакию на Россию, или наоборот!» — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Карма припомнила Денисенко. Американцы выбили Россию с ЮЧМ Причём решающий гол наша команда пропустила в большинстве.