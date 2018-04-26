Сборная России уступила финнам на Евротуре, это четвёртое поражение Воробьёва

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии в рамках Евротура, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:3 Б. После назначения Ильи Воробьёва на пост исполняющего обязанности главного тренера сборная потерпела четыре поражения подряд.
В составе сборной России заброшенными шайбами сумели отметиться Станислав Галиев и Александр Барабанов. У Финляндии голы на свой счёт записали Юусо Пустинен и Тони Раяла, победный буллит оформил Вели-Матти Савинайнен.
Финны близко, да не укусишь. Теперь Воробьёва подвели буллиты
Сборная России при Илье Воробьёве впервые забила больше одной шайбы и не проиграла в основное время, но всё равно проиграла финнам.
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