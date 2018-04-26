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Сборная России уступила финнам на Евротуре, это четвёртое поражение Воробьёва

Фото: fhr.ru
Сборная России уступила финнам на Евротуре, это четвёртое поражение Воробьёва
Хоккей / Евротур

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии в рамках Евротура, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:3 Б. После назначения Ильи Воробьёва на пост исполняющего обязанности главного тренера сборная потерпела четыре поражения подряд.

В составе сборной России заброшенными шайбами сумели отметиться Станислав Галиев и Александр Барабанов. У Финляндии голы на свой счёт записали Юусо Пустинен и Тони Раяла, победный буллит оформил Вели-Матти Савинайнен.

Еврохоккейтур
26 апреля 2018, четверг. 18:30 МСК
Финляндия
3 : 2
0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0
Россия
0:1 – Галиев (Бучневич) – 07:42 (5x5), 1:1 – Пуустинен (Покка, Савинайнен) – 28:34 (5x4), 2:1 – Раяла (Савинайнен, Йокихарью) – 45:42 (5x5), 2:2 – Каблуков (Мамин, Береглазов) – 55:44 (5x5), 3:2 – Пуустинен – 65:00 ( ПБ)
Финны близко, да не укусишь. Теперь Воробьёва подвели буллиты
Сборная России при Илье Воробьёве впервые забила больше одной шайбы и не проиграла в основное время, но всё равно проиграла финнам.

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