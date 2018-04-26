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На «Арене-Рига» подняли под своды свитер голкипера Артура Ирбе

На «Арене-Рига» подняли под своды свитер голкипера Артура Ирбе
Хоккей / Прочие

Под своды латвийского хоккейного стадиона «Арена-Рига» торжественно подняли свитер легендарного вратаря Артура Ирбе.

Ирбе — двукратный чемпион мира в составе сборной СССР и финалист Кубка Стэнли. Всего в Национальной хоккейной лиге он провёл 568 матчей за «Сан-Хосе Шаркс», «Даллас Старз», «Ванкувер Кэнакс» и «Каролину Харрикейнз», одержав 218 побед. Он участник Олимпийских игр 2002 и 2006 годов в составе сборной Латвии. В 2010 году Артур Ирбе введён в Зал славы Международной федерации хоккея.

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