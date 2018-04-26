В «Сибирь» перешёл лучший игрок финской лиги — форвард Юнттила

Нападающий Юлиус Юнттила перешёл в новосибирскую «Сибирь», информирует официальный «твиттер» команды.



В минувшем сезоне 26-летний хоккеист «Кярпята» в 53 матчах регулярного чемпионата набрал 52 очка (13+39) и получил приз как лучший игрок регулярного первенства. В плей-офф он набрал 14 (8+6) баллов в 17 играх, также одержал победу и был признан лучшим хоккеистом турнира.

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