И. Воробьёв: игроки оставили много сил в клубах, но до ворот нужно доезжать

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после поражения от Финляндии со счётом 2:3 Б подвёл итоги матча Евротура.



«Опять у нас добавилось много игроков, но я вижу позитивные тенденции. Позитив вижу в том, что мы сравняли счёт в третьем периоде, проявили характер. Моменты надо реализовывать на этом уровне. Почему плохо били буллиты? Ребята много сил оставили в клубах, понятно. Но надо же как-то до ворот доезжать… Дадонов? Даст бог, лучше будет всё, когда выйдут Гусев и Дацюк, если всё нормально будет. Мне понравилось, как сыграли Стас Галиев и Владимир Ткачёв.



Примерно определился с составом на чемпионат мира, но у нас тут каждый день сюрпризы, так что давайте будем идти день за днем. Виктор Тихонов приболел, поэтому не играл. Кирилл Капризов? Ему надо восстановиться, у него пока очень среднее восстановление. Может быть, только в третьей игре выйдет», — цитирует Воробьёва «Р-Спорт».

Финны близко, да не укусишь. Теперь Воробьёва подвели буллиты Сборная России при Илье Воробьёве впервые забила больше одной шайбы и не проиграла в основное время, но всё равно проиграла финнам.