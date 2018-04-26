Источник: защитник «Локомотива» Елесин близок к переходу в НХЛ

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман рассказал об интересе клубов НХЛ к защитнику ярославского «Локомотива» Александру Елесину.



«Не могу точно назвать команду, но, похоже, какой-то клуб имеет договорённость с Александром Елесиным», — сообщил журналист.



22-летний Елесин в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 32 матчах, записав на свой счёт 8 (4+4) баллов при показателе полезности «+6» и 48 минутах штрафа. В 9 играх плей-офф защитник забросил одну шайбу при показателе полезности «+4».

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