В «Сибирь» вернулся голкипер Дэнни Тейлор

В новосибирскую «Сибирь» перешёл голкипер Дэнни Тейлор, информирует официальный «твиттер» команды. Контракт подписан на один сезон.



31-летний Тэйлор уже играл в новосибирском клубе в сезоне-2016/17. Текущий год он провел в системе «Оттавы», сыграв в НХЛ один матч. В 32 встречах АХЛ в среднем он пропускал 3,15 шайбы и отражал 90% бросков.



Напомним, сегодня стало известно также о переходе в новосибирский клуб лучшего игрока финской лиги — нападающего Юлиуса Юнттилы.

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