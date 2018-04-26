Видеообзор матча Россия — США, после которого россияне вылетели из домашнего ЮЧМ

Сборная России потерпела поражение от команды США в четвертьфинале домашнего юниорского чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 1:5.



В составе сборной США заброшенными шайбами сумели отметиться Коул Кофилд, Джоэль Фараби, Оливер Вальстрём, Тайлер Уайсс и Джек Хьюз. У россиян гол на свой счёт записал Руслан Исхаков.

Посмотреть видео можно также в официальном «твиттере» USA Hockey.