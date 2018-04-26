Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Видеообзор матча Россия — США, после которого россияне вылетели из домашнего ЮЧМ

Видеообзор матча Россия — США, после которого россияне вылетели из домашнего ЮЧМ
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Сборная России потерпела поражение от команды США в четвертьфинале домашнего юниорского чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 1:5.

В составе сборной США заброшенными шайбами сумели отметиться Коул Кофилд, Джоэль Фараби, Оливер Вальстрём, Тайлер Уайсс и Джек Хьюз. У россиян гол на свой счёт записал Руслан Исхаков.

Посмотреть видео можно также в официальном «твиттере» USA Hockey.

Карма припомнила Денисенко. Американцы выбили Россию с ЮЧМ
Причём решающий гол наша команда пропустила в большинстве.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент