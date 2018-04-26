Кравцов — о новом клубе: меня никто не спросит, куда скажут — туда перейду

Нападающий челябинского «Трактора»Виталий Кравцов сказал, что пока не знает, где продолжит карьеру.



«С матча «Динамо» и «СКА-Невы» я ушел за шесть минут до конца второго овертайма. Друг играл, я его поддерживал. Видно было, что ребята очень устали. Они много сыграли в этом сезоне. Мало сил, много эмоций. Во втором овертайме играли уже на мастерстве, особо не напрягаясь. Написал Андрею Алтыбармакяну и другим ребятам, что заканчивать надо было раньше. И гол не пропускать. А так, ребята – молодцы, пиццу в перерыве поели. Думал, они забьют, как только я уйду. Оказалось, не сразу… Проснулся и очень удивился.



Сейчас мысли о сборной, потом отпуск. И там будет видно – встречусь с агентом. Я человек подневольный: куда скажут, туда и пойду. Пожеланий нет. Агент тоже мало что решает. Решают два-три-четыре клуба. Не наше дело, нас все равно никто не спросит», — передаёт слова Кравцова корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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