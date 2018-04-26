Ткачёв: незачем говорить о непопадании на Олимпиаду, всё давно забыто

Нападающий сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Ткачёв подвёл итоги матча после поражения от Финляндии на Евротуре (2:3 Б).



«Было время отдохнуть после победы в Кубке Гагарина, к этой игре готовились по полной программе, старались выкладываться. Паша Бучневич здорово вписался к нам со Стасом Галиевым в тройку, на льду не было сегодня трёх отдельных личностей — было звено. Тренерам решать, как меня использовать. Я всю жизнь играю в центре, но если скажут — постараюсь и с краю сыграть.



Мотивирует ли меня непопадание на Олимпиаду? Нет, это всё давно забыто, об этом незачем говорить», — приводит слова Ткачёва официальный «твиттер» Федерации хоккея России.

Финны близко, да не укусишь. Теперь Воробьёва подвели буллиты Сборная России при Илье Воробьёве впервые забила больше одной шайбы и не проиграла в основное время, но всё равно проиграла финнам.