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Ткачёв: незачем говорить о непопадании на Олимпиаду, всё давно забыто

Ткачёв: незачем говорить о непопадании на Олимпиаду, всё давно забыто
Хоккей / Евротур

Нападающий сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Ткачёв подвёл итоги матча после поражения от Финляндии на Евротуре (2:3 Б).

«Было время отдохнуть после победы в Кубке Гагарина, к этой игре готовились по полной программе, старались выкладываться. Паша Бучневич здорово вписался к нам со Стасом Галиевым в тройку, на льду не было сегодня трёх отдельных личностей — было звено. Тренерам решать, как меня использовать. Я всю жизнь играю в центре, но если скажут — постараюсь и с краю сыграть.

Мотивирует ли меня непопадание на Олимпиаду? Нет, это всё давно забыто, об этом незачем говорить», — приводит слова Ткачёва официальный «твиттер» Федерации хоккея России.

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