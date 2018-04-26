Тренер России U18 — о вылете из ЮЧМ: играли неплохо, но ошибка подвела

Главный тренер сборной России U18 Александр Зыбин подвёл итоги проигранного четвертьфинала ЮЧМ с командой США (1:5).



«Играли неплохо весь матч, но ошибка в большинстве перечеркнула все надежды на победу. Кто там ошибся? Там было задание Морозову, чтобы он оттянулся чуть назад. Чтобы они с Журавлевым подстраховать могли. Не разобрались в ситуации, сыграли на атаку, а получилось — выброс шайбы через стекло и выход «два в одного». Жабреев бежал, но не достал.



Почему Дорофеев играл в первом звене? Мы играли в 11 нападающих, в скользящего. Если вы заметили, в первом периоде Кизимов и ещё один нападающий играли через раз. В своём звене и чужом. Потом начали играть Спиридонов и Исхаков. К третьему — опять Кизимов и Дорофеев. Вася Подколзин — большая потеря, конечно. У кого больше сил было, тот и играл», — цитирует Зыбина официальный сайт ФХР.

Карма припомнила Денисенко. Американцы выбили Россию с ЮЧМ Причём решающий гол наша команда пропустила в большинстве.