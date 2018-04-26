Малышев: судьба повернулась в сторону США на ЮЧМ, им повезло

Защитник юниорской сборной России Антон Малышев поделился впечатлениями от поражения в матче с США (1:5) в четвертьфинале ЮЧМ.



«Шайба американцев в меньшинстве? Судьба повернулась в их сторону. Первый гол? Повезло им.



Не было проблем с удалениями? Сами подсобрались. Но, конечно, тренерская установка присутствовала. Матч был принципиальным для нас, выкладывались по максимуму. Но судьба в нашу сторону не повернулась.



Что нужно, чтобы побеждать США? Больше реализовывать свои моменты. Мы были не хуже, но нам меньше повезло», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

Карма припомнила Денисенко. Американцы выбили Россию с ЮЧМ Причём решающий гол наша команда пропустила в большинстве.