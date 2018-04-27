Браташ: главное, что сборная России победила, а всё остальное – рабочие моменты

Главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ подвёл итоги матча «Кубка Алроса», в котором россияне обыграли сборную Норвегии со счётом 4:2.

«Победой мы всегда довольны, ведь за этим команды и выходят на лед. Если она была завоевана — уже хорошо, ну а всё остальное – рабочие моменты, которыми мы будем заниматься в рабочем порядке.

На каждый сбор, на каждый турнир у нас совершенно новый состав – это нормально, так и должно быть. Мы стараемся охватить и пропустить через олимпийскую сборную максимальное количество игроков. Поэтому, разумеется, в игровых сочетаниях могут происходить любые изменения.

В этом составе много ребят, которые не выступали за олимпийскую сборную ранее. Поэтому детальный разбор игры, разбор полетов, у нас впереди – я бы не стал отмечать сходу все недостатки и ошибки, всё-таки это сугубо профессиональное и не сиюминутное дело.

Сборной придётся провести 3 матча за 3 дня, но все команды находятся в равных условиях. Для игроков это сложно, в первую очередь, физически. На них накладывается приличная нагрузка: играть даже два дня подряд очень сложно, ну а три – тем более. Но в таких условиях тоже многое проверяется: когда уже нет сил, на первый план выходит мышление и мастерство игроков. Поэтому в любой ситуации, в том числе и в этой, посмотреть на ребят и оценить их очень полезно», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.