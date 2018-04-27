Прогноз щенков на исход серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом»

Симпатичные щенки дали свой прогноз на исход серии второго раунда Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Перед щенками были поставлены миски с кормом. Каждая миска относилась к одной из команд. Щенки опустошили первой миску, которая относилась к «Питтсбургу», таким образом обозначив своего фаворита в этой серии.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Первый матч противостояния завершился победой «Пингвинз» со счётом 3:2. По ходу матча команде Майка Салливана удалось отыграться с 0:2.