Определены номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила номинантов на приз приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов НХЛ).

На «Тед Линдсей Эворд» в этом сезоне претендуют капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

Капитан «Эдмонтона» набрал 108 (41+67) очков в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги и во второй раз в карьере стал обладателем «Арт Росс Трофи». Макдэвид стал лучшим бомбардиром «регулярки» второй раз подряд (100 очков в сезоне-2016/17).

Форвард Нью-Джерси» забросил 39 шайб и сделал 54 результативные передачи в 76 играх «регулярки». Нападающий «Колорадо» набрал 97 (39+58) очков в в 74 матчах регулярного сезона.

Плей-офф не влияет на подведение итогов в этой номинации.