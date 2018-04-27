НХЛ попросила Брэда Маршана не лизать и не обнимать соперников

Национальная хоккейная лига попросила нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана не лизать и не обнимать соперников, сообщается на официальном сайте лиги.

В первой игре серии с «Торонто Мэйпл Лифс» Маршан обнял форвард «Торонто» Лео Комарова и лизнул его щёку. Это было уже не первое подобное действие со стороны игрока «Бостона». В матче регулярного сезона он поцеловал Комарова.

«Я думал, что Комаров хочет обняться. Я просто хотел подобраться к нему поближе. Он милый», — сказал Маршан.

Представитель лиги попросил Маршана воздержаться от подобных действий.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.